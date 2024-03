Trump pode ir a votos no Colorado, decide Supremo Tribunal

O nome de Donald Trump pode figurar nos boletins de voto das primárias do Partido Republicano no estado do Colorado, anunciou esta segunda-feira o Supremo Tribunal dos Estados Unidos.

Por unanimidade, os juízes do Supremo reverteram a decisão de 19 de dezembro de um tribunal do Colorado, que considerou Trump inelegível para constar no boletim de votos devido ao envolvimento no ataque ao Capitólio, a 6 de janeiro de 2021.

"Uma grande vitória para a América!!!", escreveu Donald Trump na sua rede social.