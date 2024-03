"Situação de ameaça" com suspeita de reféns em hospital alemão

O hospital Luisen na cidade de Aachen, na Alemanha, foi evacuado após "situação de ameaça". Segundo o jornal Bild, uma mulher de 65 anos entrou armada no hospital, disparou pirotecnia e barricou-se num quarto, com possíveis reféns.

Segundo as autoridades alemãs, a mulher terá dado entrada no hospital durante a tarde. Pouco tempo depois, os funcionários repararam em fumo a sair da sala de cirurgia, após a mulher disparar material pirotécnico. De seguida, barricou-se num quarto, possivelmente com reféns. Todos os outros quartos foram evacuados.

De acordo com o Bild, a área está cercada por polícias fortemente armados. As estradas também se encontram fechadas, vários bombeiros prestam assistência no local e um helicóptero está a sobrevoar o hospital.



A polícia alemã ainda não confirmou a identidade da mulher, nem a dos possíveis reféns. Também ainda não foi confirmada a existência de feridos e se a suspeita fez alguma exigência.

"Todos os serviços de emergência disponíveis foram alertados e estão a caminho", afirmam as autoridades.