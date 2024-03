Líderes do Congresso dos EUA anunciam acordo sobre financiamento

Os líderes do Congresso dos Estados Unidos anunciaram um acordo de financiamento para grande parte do orçamento federal, que ambas as câmaras vão tentar aprovar antes do prazo final desta semana.

"É uma ótima notícia que o Congresso tenha finalmente chegado a um acordo bipartidário sobre os primeiros seis projetos de lei de financiamento do Governo que manterão o Governo a funcionar", afirmou o líder democrata no Senado (câmara alta), Chuck Schumer, no domingo.