Inteligência Artificial. Apoiantes criam imagens falsas de Trump com afro-americanos

Alguns apoiantes de Donald Trump estão a gerar imagens falsas do antigo Presidente dos Estados Unidos (EUA) a abraçar e contactar com pessoas afro-americanas, através da Inteligência Artificial.

Segundo a BBC, há dezenas de imagens feitas com o intuito de tentar conquistar o voto afro-americano para as Presidenciais de 2024. Estes eleitores têm um peso considerável nos resultados e costumam votar no Partido Democrata.

Um dos responsáveis pela criação desta desinformação é um anfitrião de rádio conservador, no estado da Flórida. À BBC, Mark Kaye defende-se, argumentando que não é um fotojornalista, mas sim "um contador de histórias".

"Não estou a tirar fotografias do que está mesmo a acontecer. Não estou a dizer que é real", refere.

Outra imagem foi partilhada por uma conta no Facebook chamada Shaggy, gerida por um apoiante de Trump no Michigan. A publicação alcançou mais de 1.3 milhões de visualizações.

Questionado pela BBC, o responsável apenas disse que estava a atrair "bondosos e maravilhosos seguidores cristãos".

Não há sinais que a criação destas imagens esteja ligada diretamente à campanha de Donald Trump.

A Inteligência Artificial é vista como uma nova potencial ferramenta de desinformação em futuras eleições. Há semanas, foi descoberto que um apoiante de Joe Biden tinha gerado uma mensagem de voz falsa do atual Presidente dos Estados Unidos, para apelar ao voto.