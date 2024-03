Haiti decreta estado de emergência e recolher obrigatório na capital

O governo de Haiti decretou o estado de emergência e um recolher obrigatório em Porto Príncipe, devido à "deterioração da segurança" e aos ataques a duas prisões por bandos armados.

O Governo informou, no domingo, que para "restabelecer a ordem e tomar as medidas adequadas para recuperar o controlo da situação", o recolher obrigatório vai vigorar entre as 18h00 e as 05h00 de segunda, terça e quarta-feira.