"Rainhas do Reino Animal" é primeira série de sempre sobre fêmeas na liderança

A nova série da National Geographic "Rainhas do Reino Animal", com narração e produção executiva de Angela Bassett, é a primeira de sempre sobre sociedades matriarcais no mundo selvagem, partindo o teto de vidro deste género televisivo. "É pioneira. Vai abrir as portas. Vai mudar o jogo", disse Sophie Darlington, uma das diretoras de fotografia da série, numa mesa redonda em Los Angeles em que a Lusa participou.

"Isto está a abanar tudo", acrescentou.

A série estreia-se em Portugal na terça-feira e no Disney+ a10 de março no canal National Geographic Wild, sendo uma produção Wildstar Films para a NatGeo.

"Rainhas do Reino Animal" demorou quatro anos a fazer e teve um processo completamente distinto dos outros programas de vida selvagem. A começar não apenas no tema -- fêmeas que lideram, da savana africana até à floresta tropical -- mas também pela presença de mulheres atrás das câmaras, nas equipas de produção, fotografia e realização.

"Lembro-me de dizer que isto de certeza já tinha sido feito. Liderança feminina no mundo animal é uma coisa tão óbvia", afirmou Vanessa Berlowitz, cofundadora da Wildstar Films e autora da ideia inicial. "Pesquisámos e percebemos que não", recordou.