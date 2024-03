Funeral do opositor russo Alexei Navalny está previsto para esta sexta-feira

O funeral do opositor russo Alexei Navalny, que morreu em 16 de fevereiro numa prisão no Ártico, está previsto para, esta sexta-feira, em Moscovo.

Segundo a equipa de Navalny, o programa das cerimónias fúnebres começa às 12:00 locais (09:00 em Lisboa) na Igreja do Ícone da Mãe de Deus, no sudeste da capital russa e no bairro onde vivia quando estava em liberdade, de onde partirá um cortejo para o cemitério de Borisovsskia, a cerca de 20 quilómetros do Kremlin.

Na véspera, os colaboradores do opositor russo disseram que a funerária estava a recusar-se transportar o corpo para o velório, no seguimento de ameaças de desconhecidos.

Desde a entrega do corpo de Alexei Navalny à mãe, no passado sábado e mais de uma semana após a sua morte, todos os pedidos para uma despedida pública foram recusados e as ações em sua homenagem mereceram a repressão das autoridades, levando à detenção de cerca de 400 pessoas, segundo a ONG especializada OVD-Info.

De acordo com os serviços prisionais russos, Navalny morreu de doença súbita "após um passeio", mas as circunstâncias permanecem pouco claras e vários líderes ocidentais responsabilizaram o Presidente russo, Vladimir Putin, que disputa eleições presidenciais em meados deste mês.

Os colaboradores de Navalny apelam aos moscovitas para comparecerem hoje no funeral, onde se espera um alto dispositivo de segurança, e aos seus apoiantes para se reunirem noutras cidades e no estrangeiro em homenagem à sua memória.

Em Lisboa, Associação Russos Livres promove uma concentração em homenagem ao falecido opositor russo, das 18h00 às 19h00 em frente à Embaixada da Rússia.