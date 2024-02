Trump excluído do boletim de voto nos Illinois

Donald Trump foi excluído do boletim de voto às eleições primárias do Partido Republicano no estado do Illinois, anunciou esta quarta-feira um tribunal daquele estado norte-americano.

Em causa está o alegado envolvimento do antigo Presidente dos Estados Unidos na insurreição no Capitólio, em Washington, em janeiro de 2021.

No entanto, a juíza Tracie Porter deixou a decisão em suspenso perante um previsível recurso dos advogados de Donald Trump.

As primárias do Partido Republicano no estado do Illinois estão marcadas para 19 de março.