Novo suspeito ligado à morte de Marielle Franco detido no Rio de Janeiro

As autoridades do Rio de Janeiro detiveram na quarta-feira um homem acusado de fazer desaparecer o carro em que a vereadora brasileira Marielle Franco foi assassinada em 2018.

"A Polícia Federal e o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (GAECO/MPRJ) prenderam o dono do estabelecimento que recebeu, realizou o desmanche e descartou o veículo usado pelos assassinos para cometer o duplo homicídio que vitimou a vereadora Marielle Franco e seu motorista, e da tentativa de homicídio contra a assessora da parlamentar, ocorrido no ano de 2018", indicou em comunicado a Polícia Federal brasileira.