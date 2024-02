Mais de 90% da população do Médio Oriente vive em países não livres

A liberdade continua longínqua para 90% dos habitantes no Médio Oriente, tendo Israel e a Faixa de Gaza sofrido os maiores reveses da região, indica esta quinta-feira um relatório do think tank Freedom House.

No relatório sobre a liberdade no mundo referente a 2024, intitulado "Os Danos Crescentes Provocados por Eleições Fracassadas e Conflitos Armados", a organização com sede em Washington lembra a continuação no Médio Oriente de um cenário de conflitos armados, terrorismo e repressão de liberdades