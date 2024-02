Líder Republicano no Senado vai abandonar o cargo no final do ano

O líder do Partido Republicano no Senado dos Estados Unidos (EUA), Mitch McConnell, anunciou que vai abandonar o cargo no final do seu atual mandato, em novembro de 2024.

Por quase 17 anos, o senador do estado do Kentucky liderou o os Republicanos na câmara alta do Congresso norte-americano, mas agora admitiu que "o fim da minha contribuição está mais próximo do que desejaria".

"O tempo continua invicto. Não sou mais um jovem. É hora da próxima geração de liderança", referiu, esta quarta-feira.

Com 82 anos, Mitch McConnell protagonizou recentemente episódios que colocaram em causa o seu estado de saúde. Em duas ocasiões distintas, com uma distância de alguns meses, o senador "congelou" perante perguntas dos jornalistas, ficando longos minutos em silêncio.

O atual líder dos Republicanos no Senado está também distante dos políticos pró-Trump que se tornam cada vez mais fortes dentro do partido. Com esta saída, uma das maiores vozes da direita norte-americana que ainda defende apoio à Ucrânia vai ficar de fora do espaço de influência política.

Ainda não há candidatos anunciados para suceder a Mitch McConnell, depois das Presidenciais norte-americanas de 2024.