Joe Biden está "saudável, ativo, robusto" e sem preocupações, diz médico

O médico do Presidente dos Estados Unidos (EUA) diz que o chefe de Estado está "saudável, ativo, robusto" e sem preocupações.

Joe Biden tem 81 anos e a idade tem sido um dos pontos de maior discussão mediática, nos últimos meses. A capacidade física e, especialmente, a cognitiva têm sido postas em causa, incluindo por Republicanos e o próprio Donald Trump.

Num relatório médico, divulgado esta quinta-feira, o especialista da Casa Branca refere que o Presidente "sente-se bem" e "mantém todas as capacidades para cumprir, com sucesso, os deveres" do seu mandato.

O chefe de Estado norte-americano é o mais velho da história do país. Se for reeleito, Joe Biden terminará o segundo mandato com 86 anos.

Donald Trump, o provável nomeado do Partido Republicano para concorrer às Presidenciais de 2024, tem, atualmente, 77 anos.

Se se confirmar que as eleições serão disputadas entre Biden e Trump, será um novo recorde no que toca aos candidatos mais velhos de sempre do país. O recorde anterior foi estabelecido em... 2020, por Trump e Biden.