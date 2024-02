Governo de Seul quer negociar com médicos internos em greve há 10 dias

O governo da Coreia do Sul quer iniciar negociações com os médicos internos, em greve há 10 dias em protesto contra políticas governamentais, disse esta quinta-feira o ministro adjunto da Saúde sul-coreano.

Mais de 10 mil médicos estagiários (cerca de 80% do total no país) apresentaram a demissão e quase nove mil abandonaram efetivamente os empregos desde 20 de fevereiro, após o executivo ter anunciado um plano para aumentar as vagas nas escolas médicas.