EUA dizem estar a acompanhar situação na Transnístria

Os Estados Unidos (EUA) estão a monitorizar atentamente o que se está a passar na Transnístria, região da Moldávia.

Os separatistas russos da região moldova da Transnístria pediram a Moscovo “proteção”, depois da realização de um congresso especial de deputados, avançou a RFI (Radio France Internationale).

Numa nota publicada no site oficial do governo separatista, não reconhecido internacionalmente, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Vitaly Ignatiev, afirmou que as autoridades da Moldávia desencadearam uma “guerra económica” contra a Transnístria, violando acordos já estabelecidos.

Os EUA dizem estar atentos ao que se pode passar na região, até por causa do "papel cada vez mais agressivo" da Rússia na Europa.

"Os EUA apoiam firmemente a soberania da Moldávia e a integridade do território", disse o porta-voz do Departamento do Estado, citado pela Reuters.

Os separatistas de origem russa declaram a independência da Moldávia logo após o fim da União Soviética, em 1990, mas o seu estatuto como estado autónomo nunca foi reconhecido. Cerca de 1500 soldados russos estão estacionados na região onde vive quase meio milhão de pessoas.

As principais queixas evocadas pelas autoridades pró-russas da Transnístria prendem-se com a imposição de tarifas alfandegárias pela Moldóvia, o bloqueio de exportações para o espaço europeu e restrições à importação de produtos essenciais, nomeadamente de medicamentos e equipamentos de saúde.