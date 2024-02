Astrónomos detetam vapor de água num disco de formação planetária "próximo" da Terra

Astrónomos detetaram vapor de água num disco de formação planetária que rodeia uma estrela jovem, semelhante ao Sol, situada a 450 anos-luz da Terra, divulgou o Observatório Europeu do Sul (OES) esta quinta-feira.

Segundo o trabalho, publicado na revista científica Nature Astronomy, a água, além de condição essencial para a vida tal como se conhece, desempenha também um papel importante na formação de planetas.

O disco em causa está em torno da estrela HL Tauri, localizada na constelação do Touro.

"Os nossos resultados mostram como a presença da água pode influenciar o desenvolvimento de um sistema planetário, tal como aconteceu há cerca de 4,5 mil milhões de anos no nosso próprio Sistema Solar", afirmou, citado em comunicado do OES, o astrónomo Stefano Facchini, da Universidade de Milão, em Itália, que liderou a investigação.

As imagens obtidas a partir de observações feitas no Chile com o radiotelescópio ALMA, operado em parte pelo OES, "revelam uma quantidade substancial de vapor de água a uma série de distâncias da estrela que incluem um espaço onde um planeta pode estar a formar-se atualmente", afetando possivelmente a sua composição química, de acordo com Facchini.

Os grãos de poeira que compõem um disco são considerados as sementes da formação de planetas, ao colidirem e aglomerarem-se em corpos cada vez maiores na órbita de uma estrela.

Os astrónomos argumentam que regiões suficientemente frias, onde a água congela nos grãos de poeira, são o local ideal para a formação de planetas.