Zelensky autoriza reserva a recrutas com serviço militar obrigatório

O Presidente ucraniano assinou esta terça-feira um decreto que autoriza a transferência para a reserva dos recrutas que tenham cumprido o serviço militar obrigatório de 18 meses, até agora indefinido devido à lei marcial e à mobilização geral em vigor.

Estes recrutas não poderão ser convocados novamente por um período de doze meses a partir do momento em que terminarem o serviço militar, desde que não tenham manifestado a sua vontade de continuar no Exército, de acordo com a agência de notícias Ukrinform.