Ucrânia. Macron não exclui envio de tropas por países europeus

O Presidente francês abriu esta segunda-feira a porta ao envio de tropas para a Ucrânia pelos países europeus. Na conferência de imprensa após um encontro entre vários países sobre o apoio à Ucrânia, Emmanuel Macron avisou que não há consenso sobre a participação de tropas no conflito, mas os aliados concordaram em aumentar os esforços para enviar mais munições a Kiev.



Cerca de 20 líderes europeus estiveram reunidos em Paris para enviar uma mensagem de determinação europeia ao Presidente russo, Vladimir Putin, e contrariar a narrativa do Kremlin que a Rússia está prestes a vencer uma guerra que entrou agora no terceiro ano.

"Não há consenso nesta altura para enviar tropas para o terreno", disse Macron aos jornalistas. Contudo, "nada deve ser excluído". "Vamos fazer tudo o que devemos para que a Rússia não vença", garantiu.

Fonte da Casa Branca disse à Reuters que os Estados Unidos não têm planos para enviar tropas para combater na Ucrânia e que também não há planos para enviar tropas da NATO (Organização do Tratado do Atlântico Norte) para o confronto com a Rússia.