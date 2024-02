Rio de Janeiro regista menor número de mortes em 34 anos no primeiro mês do ano

A cidade brasileira do Rio de Janeiro registou, no primeiro mês do ano, o menor número de mortes violentas em 34 anos, indicam dados oficiais divulgados esta segunda-feira.

O indicador, que engloba homicídio doloso, lesão corporal seguida de morte, roubo seguido de morte e morte por intervenção de agentes de segurança, apresentou o menor número de vítimas desde 1991, quando os dados começaram a ser contabilizados, detalhou em comunicado o Instituto de Segurança Pública.

Em janeiro de 2024 foram registadas 317 mortes violentas, menos 15% que no mesmo mês de 2023.

Por outro lado, foram contabilizadas 57 mortes em janeiro de 2024 por intervenção de agentes de segurança, o menor número de mortes para o mês desde 2016.

No primeiro mês no ano, as autoridades apreenderam, em média, 15 armas por dia.

Em 2023, o Rio de Janeiro registou 4.257 mortes, um número que foi também o menor desde 1991.