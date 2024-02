Polícia alemã prende membro da Fação do Exército Vermelho após décadas em fuga

Daniela Klette, membro do grupo armado Fação do Exército Vermelho (RAF, na sigla inglesa), foi presa esta segunda-feira em Berlim, depois de décadas em fuga às autoridades alemãs.

Klette, de 65 anos, escapava à polícia desde 1990 por acusações de tentativa de homicídio e assalto à mão armada. Estava a ser procurada juntamente com outros dois militantes, Burkhard Garweg e Ernst-Volker Staub.

Foi detida numa operação levada a cabo por agentes da polícia da Baixa Saxónia e de Berlim, que também envolveu a Europol. Está sob custódia depois de ter sido levada a um juiz em Verden, na Baixa Saxónia.

“Ontem à noite, a polícia conseguiu deter Daniela Klette num apartamento em Berlim”, disse Friedo de Vries, chefe do departamento de investigação criminal na Baixa Saxónia, numa conferência de imprensa realizada esta terça-feira. "Ela não ofereceu resistência", adiantou a mesma fonte.



Recentemente, um programa de televisão de crime alemão, Aktenzeichen XY, emitiu um episódio sobre a investigação de roubos entre 1999 e 2016, na Baixa Saxónia, que traçou os perfis do trio fugitivo. A polícia não acredita que os roubos tenham sido atos terroristas, mas que tenham ajudado os militantes a viver em clandestinidade.

A emissão resultou em 250 denúncias sobre o possível paradeiro dos suspeitos, que ainda estão a ser investigadas. A polícia ofereceu um prémio de 150 mil euros por qualquer informação que conduzisse aos fugitivos.

Acredita-se que os dois restantes membros da Facção do Exército Vermelho, Burkhard Garweg e Ernst-Volker Staub, permanecem em fuga.

“O terrorismo será combatido com todos os meios legais”, disse a ministra do Interior da Baixa Saxónia, Daniela Behrens, em comunicado. "Os terroristas nunca poderão sentir-se seguros, nem mesmo depois de 30 anos."



A Fação do Exército Vermelho foi um grupo armado alemão que cometeu ataques terroristas entre 1970 e 1980 no que era, antigamente, a Alemanha Ocidental, nomeadamente assaltos, assassinatos e raptos. O grupo de extrema-esquerda nasceu no âmbito de protestos de universitários alemães contra a guerra no Vietname e do descontentamento dos jovens perante a cumplicidade das gerações mais velhas com o nazismo.

Acredita-se que o grupo tenha sido responsável por cerca de 30 assassinatos e por 200 feridos. Os ataques atingiram o auge no chamado "Outono Alemão" de 1977, quando foi lançada uma busca nacional para localizar os membros do grupo.

Klette é suspeita de envolvimento num ataque com arma de fogo à embaixada dos EUA, em 1991, e num ataque com explosivos em Weiterstadt, em 1993. Há evidências que sugerem que também participou numa operação terrorista, em 1993, em Bad Kleinen, Mecklenburg, que resultou na morte do polícia Michael Newrzella e do membro da RAF Wolfgang Grams, e na detenção do ex-membro da RAF Birgit Hogefeld.