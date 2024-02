Macron abriu a porta, mas países europeus não tencionam enviar tropas para a Ucrânia

"Nada deve ser excluído. Faremos tudo o que for necessário para que a Rússia não ganhe", disse Macron aos jornalistas numa reunião urgente de líderes europeus, em Paris, para ponderar como reforçar o apoio à Ucrânia contra a invasão russa, após dois anos de guerra.

No encontro de líderes europeus que ocorreu esta segunda-feira em Paris, Macron disse que não se deve excluir a possibilidade de enviar tropas de países europeus, alguns deles membros da NATO , para combater na Ucrânia, face a ganhos no campo de batalha pelas forças do Presidente russo, Vladimir Putin, no leste da Ucrânia, e a crescente escassez de munições e soldados do lado ucraniano.

O envolvimento da NATO no conflito entre a Rússia e a Ucrânia apresenta ameaças para os países da aliança, nomeadamente a expansão deste conflito, e a possibilidade de uma guerra nuclear. Nada impede os membros da NATO de aderirem individualmente ou em grupos, mas a própria organização só se envolveria se todos os 31 membros concordassem.

O Kremlin ameaçou alargar o conflito bélico para outros países da NATO caso membros da aliança enviem forças militares para a Ucrânia. “Nesse caso, não precisamos de falar sobre probabilidade, mas sobre a inevitabilidade [do conflito]”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, aos repórteres.

No entanto, esta terça-feira, países como Alemanha, Grã-Bretanha, Espanha, Polónia e República Checa opuseram-se vocalmente ao envio das suas tropas para combater em solo ucraniano.

O secretário-geral da NATO, Jens Stoltenberg, disse à Associated Press que “os aliados da NATO estão a fornecer um apoio sem precedentes à Ucrânia. Temos feito isso desde 2014 e intensificado após a invasão em grande escala. Mas não há planos para tropas de combate da NATO no terreno na Ucrânia".

Numa reunião em Praga, o primeiro-ministro polaco, Donald Tusk, afirmou que "a Polónia não planeia enviar as suas tropas para a Ucrânia”. O primeiro-ministro da República Checa, Petr Fiala, também disse que “certamente não quer enviar os seus soldados”.



O primeiro-ministro da Eslováquia, Robert Fico, disse que alguns países estavam a ponderar fechar acordos bilaterais para fornecer tropas em ajuda à Ucrânia. No entanto, não clarificou quais os países ou o que as tropas fariam na Ucrânia. Macron também evitou nomear países, dizendo que queria manter a “ambiguidade estratégica”.



Na semana passada, a França, a Alemanha e o Reino Unido assinaram acordos bilaterais de segurança com a Ucrânia, para assegurar o apoio ocidental no conflito.

As nações europeias receiam que os Estados Unidos reduzam o seu apoio, uma vez que a ajuda à Ucrânia está suspensa no Congresso. As disputas políticas em Washington bloquearam 61 mil milhões de dólares em ajuda extremamente necessária dos EUA.

Para além disso, existe preocupação que reside sobre a possibilidade do regresso de Donald Trump à Casa Branca, tendo em conta as recentes declarações do ex-presidente americano face ao conflito.

A República Checa anunciou este mês planos, apoiados pelo Canadá, Dinamarca e outros, para financiar a compra rápida de centenas de milhares de munições para envio à Ucrânia.