Hezbollah volta a atacar base militar no norte de Israel

O Hezbollah disse esta terça-feira que, pelo segundo dia, lançou um ataque de rockets (foguetes de artilharia) contra uma base militar no norte de Israel, em resposta aos ataques aéreos israelitas no leste do Líbano.

Na segunda-feira, Israel anunciou que tinha atingido posições do Hezbollah em Baalbeck (leste do Líbano) pela primeira vez desde o início da guerra em Gaza, matando dois combatentes do Partido de Deus.