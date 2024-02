Hamas diz que expectativa de cessar-fogo "é prematura"

Oficiais do Hamas classificaram a expectativa do Presidente dos Estados Unidos num cessar-fogo, já na próxima semana, como "prematura".

Joe Biden tinha dito, esta segunda-feira, ter esperança que o cessar-fogo comece "pelo início do fim de semana" ou "fim do fim de semana". No entanto, à agência Reuters, o Hamas desvaloriza o prazo.

De acordo com os responsáveis do Hamas, por agora, há "grandes pontes que têm de ser estabelecidas", antes que um entendimento seja possível.

"O problema primário de um cessar-fogo e da retirada de tropas israelitas não estão clarificados, o que atrasa o alcance de um acordo", refere um dos oficiais à Reuters.

Ainda segundo a agência de notícias, a proposta que foi enviada ao Hamas previa um cessar-fogo de 40 dias para libertar 40 reféns, em troca de 400 palestinianos detidos por Israel. Residente da Faixa de Gaza, com a exceção de homens em idade adulta, poderiam regressar às casas evacuadas e receber ajuda de forma mais acessível.

No entanto, o Hamas refere que a proposta que recebeu não prevê que o cessar-fogo resultasse num acordo de paz com Israel - uma das suas principais exigências.