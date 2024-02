Um membro da equipa de advogados que acompanhou o opositor russo Alexei Navalny e a família foi detido esta terça-feira, em Moscovo.

A detenção de Vasily Dubkov foi avançada por vários órgãos de comunicação social russos, adianta a agência Reuters.



O advogado colaborou com Alexei Navalny e ajudou a mãe do opositor russo a recuperar o corpo do filho para realizar o funeral.