Advogado de Navalny detido em Moscovo

Um membro da equipa de advogados que acompanhou o opositor russo Alexei Navalny e a família foi detido esta terça-feira, em Moscovo.

A detenção de Vasily Dubkov foi avançada por vários órgãos de comunicação social russos, adianta a agência Reuters.



O advogado colaborou com Alexei Navalny e ajudou a mãe do opositor russo a recuperar o corpo do filho para realizar o funeral.

Alexei Navalny, de 47 anos, morreu a 16 de fevereiro numa prisão da Sibéria, onde estava a cumprir uma pena de prisão pelas suas atividades contra o regime de Vladimir Putin.



O corpo da principal figura da oposição russa foi devolvido à sua mãe no sábado, depois de ter estado retido mais de uma semana pelas autoridades russas.



Apesar de ter sido descrita como uma morta por causas naturais, o Ocidente, a família e os opositores do Kremlin acreditam, consensualmente, que Navalny foi envenenado.



A porta-voz de Alexei Navalny diz que as funerárias russas estão a negar pedidos para realizar uma cerimónia fúnebre. Segundo Kira Yarmysh, a equipa e a família têm procurado "por todas as funerárias públicas e privadas" para fazer um velório a Navalny, mas as respostas têm sido todas negativas.