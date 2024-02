Protesto em Bruxelas. ​Agricultores rompem barreira de segurança

Os agricultores que se manifestam esta segunda-feira em Bruxelas romperam uma das barreiras de segurança das instituições europeias instaladas pela polícia e envolveram-se em confrontos com as autoridades, que usaram gás pimenta para dispersar os manifestantes.



Cerca das 10h00, os manifestantes romperam uma das barreiras de segurança entre o Parlamento Europeu e a Comissão Europeia, procurando com os tratores chegar o mais perto possível das instalações do executivo comunitário.



Os agricultores aproximam-se do edifício do Conselho Europeu e envolveram-se em confrontos com a polícia, que usou gás pimenta para os fazer recuar.

Centenas de agricultores bloquearam ao início da manhã os principais acessos à Comissão Europeia, em Bruxelas, exigindo apoios concretos para debelar as dificuldades que enfrentam.



Pelas 8h30, centenas de tratores bloquearam os acessos à rotunda de Schuman, a escassos metros dos edifícios da Comissão Europeia e do Conselho e Europeu, e ocuparam a totalidade da Rue de La Loi, uma das principais e mais movimentadas da capital da Bélgica.



O perímetro de segurança instalado pela polícia impediu, pelo menos inicialmente, o avanço dos agricultores até à rotunda.

A polícia está a impedir os jornalistas de acederem aos espaços para fazer o acompanhamento da manifestação e aos edifícios da Comissão, ainda que devidamente acreditados.

O cenário em frente ao Parlamento Europeu no dia 1 de fevereiro repete-se hoje em frente ao local das decisões do executivo de Ursula von der Leyen.

Com palavras de ordem e buzinas que ecoam pelas ruas demonstram o descontentamento pelas decisões do executivo comunitário.