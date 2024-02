"Os Cães Voltaram a Ladrar": documentário na guerra da Ucrânia

“Os Cães Voltaram a Ladrar” é uma curta-metragem documental realizada na Ucrânia, um ano após o começo do conflito com a Rússia. O autor, João Miranda, é estudante de Jornalismo em Coimbra, e percorreu várias zonas do território marcadas pela destruição.

“Com esta guerra eu senti que era uma questão de “ver para crer”. Acredito que daqui a uns anos, para o bem e para o mal, vai ser história, e eu quis testemunhar na primeira pessoa”, contou João Miranda, em declarações à Renascença, sobre o motivo que o levou a visitar o palco do conflito russo-ucraniano.

O estudante viajou com o pai fotojornalista, num autocarro cheio de mulheres e crianças ucranianas, refugiadas da guerra. João descreveu a viagem como “um ambiente de constante solidariedade”, com pessoas que são “um pleno viveiro de histórias”, tendo em conta os diferentes passados e vivências.

Já na Ucrânia, João deparou-se com vários desafios. Primeiramente, a barreira linguística foi o primeiro entrave, uma vez que, segundo o estudante, apenas algumas pessoas falavam inglês.