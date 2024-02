Dinamarca encerra investigação sobre sabotagem dos gasodutos Nord Stream

As autoridades dinamarquesas anunciaram esta segunda-feira o encerramento da investigação à sabotagem aos gasodutos russos Nord Stream 1 e 2, que aconteceram em setembro de 2022, por falta de base legal para abrir um processo criminal.

"A investigação levou as autoridades a concluírem que houve sabotagem deliberada dos gasodutos. No entanto, não há base suficiente para prosseguir com um processo criminal na Dinamarca", afirmou um comunicado conjunto da polícia e dos serviços de informação dinamarqueses (PET).