António Costa participa numa reunião para apoio à Ucrânia convocada pelo Presidente francês

O primeiro-ministro português participa em Paris numa reunião de alto nível para apoio contínuo à Ucrânia convocada pelo Presidente francês, Emmanuel Macron, quando se assinalam dois anos do início da invasão russa.

Dois dias depois de se terem assinalado os dois anos da invasão russa do território ucraniano e numa altura em que a Ucrânia corre risco de ficar sem liquidez no final de março, Emmanuel Macron convocou uma reunião de alto nível para "analisar os meios disponíveis para reforçar a cooperação entre os parceiros no apoio à Ucrânia", segundo a Presidência francesa.

Contando com líderes ou representantes de países da União Europeia (UE) e de outros, a ocasião servirá para "estudar os meios disponíveis para reforçar a cooperação entre os parceiros que apoiam a Ucrânia", adiantou o Eliseu.

Na reunião, Portugal estará representado pelo chefe de Governo, António Costa.

No sábado, aquando do segundo aniversário da guerra, o primeiro-ministro português afirmou que Portugal estará ao lado da "resistência heroica" do povo e das forças armadas ucranianas pelo tempo que for necessário, até que seja alcançada uma paz justa e duradoura.