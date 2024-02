Portugal já recebeu cerca de 60 mil refugiados ucranianos

Portugal foi um dos países solidários que após a invasão Russa da Ucrânia, a 24 de fevereiro de 2022, se ofereceu para recebeu cidadãos ucranianos que fugiam do conflito. De acordo com dados do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), o nosso país acolhe, atualmente, cerca de 60 mil refugiados ucranianos. "Nos finais de 2023 estávamos a falar de cerca de 55.440 refugiados ucranianos em Portugal. Isto mostra que a generosidade no contexto português foi muito grande e continuamos a assistir a uma enorme manifestação de solidariedade e apoio a Ucrânia ainda nos dias de hoje", diz à Renascença Joana Feliciana, responsável de marketing e comunicação do ACNUR em Portugal. Segundo a Agência para a Integração, Migrações e Asilo (AIMA), Portugal atribuiu mais de 59.500 títulos de Proteção Temporária a refugiados da Ucrânia nos últimos dois anos. O conflito que opõe a Rússia à Ucrânia assinala agora dois anos e provocou a maior crise de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial, indica o ACNUR.

"Muitas destas pessoas manifestam desejo de voltar em segurança para a Ucrânia. Há movimentações temporárias de alguns que se deslocam dos países de acolhimento para ir visitar a família que deixaram na Ucrânia, querem reencontrar-se passado tanto tempo e ver como estão os seus bens e se ainda existem", explica Joana Feliciana.

Crianças sem escola na Ucrânia Metade das crianças em idade escolar que ainda vive no país corre o risco de ficar sem qualquer tipo de ensino escolar e a responsável de marketing e comunicação do ACNUR em Portugal diz que essa é uma enorme preocupação. "Isto tem grande impacto nas crianças e famílias. Apenas metade dos 3,9 milhões de crianças frequentam a escola. Estamos a perspetivar que o próximo possa ser o quarto ano letivo com ensino interrompido desde o inicio da guerra", alerta. O ACNUR conta com vários programas de ajuda no terreno e diz que são evidentes os efeitos na saúde mental dos refugiados, desde os mais velhos às crianças. “É preciso haver acompanhamento a nível de saúde mental e psicossocial destas pessoas que veem as suas vidas dilaceradas. Um terço dos agregados familiares indica ter um membro com problemas de saúde mental, fruto do desgaste emocional e físico desta guerra, da ausência da vida normal, da família e dos amigos. É um dilacerar de laços emocionais". Ao todo há quase 6,5 milhões de refugiados ucranianos espalhados pelo mundo, mas muitos mantiveram-se no país. “Cerca de 3,7 milhões de pessoas permanecem dentro do país à procura de ajuda porque estão deslocadas. Mais de 14,6 milhões de pessoas na Ucrânia e países vizinhos precisam urgentemente de assistência humanitária. Cerca de 40% da população Ucrânia precisa de apoio humanitário e proteção para sobreviver", revela Joana Feliciana, do ACNUR. Numa altura de campanha para as eleições legislativas de 10 de março em Portugal, e em que o tema dos refugiados e imigrantes parece esquecido, esta responsável afirma que “dos políticos espera-se que não esqueçam dos imigrantes e refugiados, que todos os partidos tenham consciência social. Não podemos esquecer a necessidade do outro porque o outro podemos ser nós amanhã", alerta.

ACNUR quer apoiar 2,7 milhões de refugiados ucranianos

Há 30 anos que o Alto Comissariado da ONU para os refugiados (ACNUR) está na Ucrânia com vários programas que ajudam desde a atribuição de bens de primeira necessidade até ao apoio jurídico. "Em 2023 conseguimos chegar a 2,6 milhões de pessoas. Casas reconstruídas, kit de abrigo e emergência, apoio social e jurídico. Em 2024pretendemos alcançar 2,7 milhões de ucranianos, mas para isso precisamos de apoio", explica à Renascença Joana Feliciana, responsável de marketing e comunicação do ACNUR Portugal. No terreno são várias as operações humanitárias em curso. "Apoio monetário para a população satisfazer necessidades tão básicas como alojamento, alimentação, artigos de higiene, necessidades energéticas, abrigos de emergência, geradores, vestuário", mas revela esta responsável do ACNUR, as verbas são curtas.