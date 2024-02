Os relatos dos sobreviventes do incêncio em Valência: "Estamos vivos, que é o importante"

Um médico aposentado de 67 anos, José Luis Mas , conta que passava o final de tarde de quinta-feira a "assistir calmamente a uma partida de ténis de Dubai, de pijama" quando deu conta de "um forte cheiro de queimado". A sua mulher reparou numa "enorme fumaça preta", e o casal pegou na carteira e telemóvel e saiu rapidamente de casa. No caminho para a saída do prédio, José Luis ainda bateu à porta de alguns vizinhos, mas "ninguém abriu e não deu tempo de esperar mais porque o corredor estava cheio de fumo", conta ao mesmo jornal espanhol, com lágrimas nos olhos. Uma vez na rua, foi socorrido pela única ambulância disponível no momento, para receber oxigénio.

Segundo os residentes do prédio, o casal não era o único. Havia mais refugiados ucranianos no prédio, pelo menos 15, que estarão bem.

Dymitro e Oksana saíram cedo do hotel para levar o cão a passear. São um casal ucraniano que fugiu do país de origem para escapar da guerra. " Chegámos a Valência para escapar das bombas na Ucrânia e agora um incêndio deixou-nos sem nada ", lamentam, quando entrevistados pelo El Mundo.

Manuel e Laura , um casal que vivia no nono andar, contam que "é como um pesadelo, estávamos a olhar para as imagens no quarto de hotel e era como se não fosse a nossa casa". Ele é preparador físico e ela é professora. Laura deu conta do incêndio enquanto tomava banho, e começou a sentir um cheiro forte a plástico queimado. Quando saiu de casa, havia muito fumo e estava impossibilitada de usar o elevador. Entretanto, Manuel, que tinha sido avisado pela companheira, chegou ao prédio, encontrando-o já como uma "chaminé".

Quase meio milhar de afetados pela tragédia do incêndio em dois edifícios, em Valência, ficaram alojados em hotéis, edifícios municipais criados pelas autoridades ou em casa de familiares. A maior parte ficou sem nada exceto meia dúzia de pertences pessoais e a própria vida. Esta sexta-feira de manhã, alguns deles foram saíndo do hotel SH Valencia Palace às gotas e relatando estas últimas horas.

Laura tomava banho, José Luis assisitia a uma partida de ténis quando sentiram um cheiro intenso a queimado. Dymitro e Oksana chegaram a Valência em fuga da guerra na Ucrânia, Sara e Amar foram em procura da qualidade de vida da cidade. Vicente não olhou para trás para pegar na carteira, e foi o que o salvou. José Antonio também não, mas ainda tentou bater à porta dos vizinhos, sem sucesso. Rai não saiu antes de tirar um vizinho de cadeira de rodas do prédio. São estes alguns dos relatos dos ex-residentes do prédio que sucumbiu em chamas, esta quarta-feira, em Valência.

A portuguesa Sara e o seu companheiro belga, Amar, estiveram, como muitos outros, no Tabacalera, um edifício municipal criado pelas autoridades. Foram resgatados pelos bombeiros da varanda de casa, depois de duas horas de pânico e agonia no prédio. "Eles arriscaram as suas vidas para nos salvar", afirmam sobre os bombeiros socorristas, ao El Mundo. Saíram do hotel à procura de informações e respostas acerca do sucedido. Vêm cansados, sonolentos, e contam que chegaram a Valência há pouco mais de um ano, em busca da qualidade de vida que a cidade oferece. "Não esperávamos que algo assim nos acontecesse", lamentam. "Mas estamos vivos, que é o importante."

Alguns moradores passaram a noite em casa de familiares, como é o caso de Vicente. Saiu de casa para correr na quinta-feira à tarde, e quando voltou, deparou-se com o prédio onde morava em chamas. "Foi tudo muito rápido. Há famílias inteiras que ficaram com o que tinham vestido", disse à Europa Press. Como muitos, já não tem "carteira, nem roupa". "Numa questão de 15 ou 20 minutos todo o edifício foi engolido, todos pensamos que por causa da fachada, que tem um material que pega muito fogo e, juntamente com o vento, ardeu como uma falha em Valência".

José Antonio, um venezuelano que passou a noite em casa da filha, conta à ABC que sobreviveu porque "saiu com o que tinha", não tendo tido tempo sequer de "pegar no passaporte". Lamenta não saber quem são os vizinhos mortos, acrescentando que "tudo é muito triste".

Celebra o seu aniversário este domingo, 25 de fevereiro. "Não estamos virados para uma festa. Acho que podia ter morrido."

Como outros moradores, denuncia o facto de não ter havido um único alarme, "os alarmes de incêndio não dispararam". Sublinha, como outros sobreviventes, que deve a sua vida ao porteiro, que foi de porta em porta alertar as pessoas para que saíssem o mais cedo possível. "Julián, o zelador, salvou as nossas vidas".

Ainda há Rai, de 30 anos, que vivia com a mulher e o filho, com quem fugiu a tempo, mas não antes de conseguir "tirar um vizinho tetraplégico" do prédio. "As pessoas ainda estavam no prédio, e diziam para colocar bloqueios nas portas. Uma casa vazia foi incendiada e tudo começou a pegar fogo. As janelas estavam a explodir em cima de nós", recordou o homem em declarações ao jornal Levante.