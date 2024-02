Lula aceita convite de Lavrov para comparecer na Cimeira dos BRICS

O chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, aceitou, quinta-feira, o convite feito pelo ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, para participar na Cimeira dos BRICS, em outubro, na Rússia, indicou um comunicado oficial de Brasília.

Segundo o comunicado da Presidência brasileira, o convite foi formulado por Lavrov num encontro no Palácio da Alvorada, na residência oficial do chefe de Estado em Brasília, à margem da reunião do G20 (grupo dos 20 países mais industrializados do mundo), que decorreu no Rio de Janeiro.