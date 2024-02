EUA regressam à Lua 50 anos depois com uma nave privada

Os Estados Unidos estão de volta à Lua 50 anos depois. A nave comercial não-tripulada "Odysseus" pousou no polo sul do satélite natural da Terra esta quinta-feira.

A sonda espacial foi construída e comandada pela empresa Intuitive Machines LUNR.O, sediada no Texas.

A missão IM-1 fica para a história como a primeira alunagem realizada por uma empresa privada.

A nave "Odysseus" tocou o solo lunar pelas 23h23 (hora de Portugal continental), indicaram a empresa e os peritos da NASA, numa emissão conjunta transmitida na internet.

A alunagem acontece uma semana depois do lançamento, a partir da Flórida, num foguetão da SpaceX, uma das empresas de Elon Musk, o homem mais rico do mundo.

A chegada à Lua foi confirmada através de sinais emitidos a uma distância de 384 mil quilómetros para o centro de controlo da missão, em Houston.

A comunicação com o veículo demorou vários minutos para ser restabelecida e o sinal inicial era fraco. A equipa de controlo da missão vai agora tentar perceber se o módulo aterrou na posição e no local programadas.

A nave não foi projetada para transmitir vídeo ao vivo durante o momento da chegada à Lua.

A missão contou com alguns sobressaltos. O momento decisivo da alunagem aconteceu com um atraso de 11 horas devido a problemas no sistema de navegação, que obrigou os engenheiros a encontrar uma alternativa a partir da Terra.

"Odysseus" está apetrechada com um conjunto de instrumentos científicos e demonstrações de tecnologia para a NASA e vários clientes comerciais, concebidos para operar durante sete dias com energia solar antes do sol se pôr.

[em atualização]