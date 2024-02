Deslizamentos de terra e inundações causam oito mortes no Rio de Janeiro

Pelo menos oito pessoas morreram esta quinta-feira no estado do Rio de Janeiro, no sudeste do Brasil, devido a deslizamentos de terra e inundações causadas por fortes chuvas, declararam as autoridades brasileiras.

Quatro dos mortos eram membros da mesma família, incluindo um bebé de 8 meses, cuja casa foi apanhada e destruída por um deslizamento de terra na cidade de Barra do Piraí, afirmaram também as autoridades.

A autarquia de Barra do Piraí declarou situação de emergência em 29 áreas afetadas.



Uma criança de 6 anos está ainda desaparecida na cidade de Mendes, no interior do estado do Rio de Janeiro (RJ).

Segundo autarcas de várias cidades do RJ, mais de 100 pessoas foram obrigadas a deixar as suas casas.

O governo do estado do RJ alertou para a probabilidade de existirem mais inundações e deslizamentos de terra em 10 cidades, incluindo na metrópole, que tem mais de 12 milhões de habitantes.

Já a imprensa brasileira relatou que há vários moradores a organizar equipas de resgate improvisadas, numa tentativa de salvar pessoas apanhadas pelos deslizamentos, visto que os bombeiros não tinham ainda chegado a algumas zonas afetadas pelas chuvas fortes.