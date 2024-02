Navio ao largo do Iémen é atacado por mísseis que provocaram fogo a bordo

Um navio foi atacado com mísseis no Golfo de Áden, ao largo do Iémen, provocando um incêndio a bordo, declararam hoje as Operações Comerciais Marítimas da Marinha Britânica (UKMTO).

"Um navio foi atacado com dois mísseis, provocando um incêndio a bordo", indicaram num comunicado as UKMTO, acrescentando que "as forças da coligação responderam" ao ataque.