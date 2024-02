Lavrov confrontado no G20 com as contradições russas e morte de Navalny

O ministro português dos Negócios Estrangeiros disse esta quinta-feira, no Rio de Janeiro, que o seu homólogo russo, Sergei Lavrov, foi questionado múltiplas vezes pelos chefes diplomáticos do G20 sobre a morte de Alexei Navalny e confrontado com as contradições russas.

"Múltiplas referências à morte de Alexei Navalny, o ministro russo escolheu não comentar", afirmou João Gomes Cravinho, à margem do segundo e último dia de reuniões do G20, na cidade brasileira do Rio de Janeiro.

Alexei Navalny, um dos principais opositores do Presidente russo, Vladimir Putin, morreu a 16 de fevereiro, aos 47 anos, numa prisão do Ártico, onde cumpria uma pena de 19 anos.

Os serviços penitenciários da Rússia indicaram que Navalny se sentiu mal depois de uma caminhada e perdeu a consciência.

Durante as reuniões, disse João Gomes Cravinho, focadas nas guerras da Ucrânia e Gaza, mas também na necessidade de reformas nas instituições internacionais, houve "oportunidade para dizer olhos nos olhos ao ministro russo para dizer aquilo que é a realidade".