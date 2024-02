Kremlin considera vergonhosos insultos de Biden a Vladimir Putin

O Kremlin qualificou de "vergonhosas" as declarações do Presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que qualificou Vladimir Putin de "louco" durante uma reunião do Partido Democrata.

"É uma vergonha imensa para os Estados Unidos. Se o presidente de um país usa um léxico destes deviam ter vergonha", declarou o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, num vídeo difundido esta quinta-feira por um jornalista da televisão pública russa.