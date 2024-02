David Cameron diz a Sergei Lavrov que Rússia assassinou Navalny

David Cameron, chefe da diplomacia britânica, disse ao ministro dos Negócios Estrangeiros russo que o Kremlin assassinou Alexei Navalny, durante uma reunião do G20 no Rio de Janeiro, no Brasil.

Sergei Lavrov não olhou para Cameron, que o interpelava, ficando focado no seu telemóvel.

O Reino Unido anunciou esta terça-feira que irá aplicar sanções contra seis chefes prisionais russos que estavam encarregues da colónia penal do Ártico, onde morreu o líder da oposição Alexei Navalny.

O diretor da colónia penal de Kharp, Vadim Kalinin, e cinco deputados ficaram com os seus bens congelados no Reino Unido, para onde estão, adicionalmente, proibidos de viajar.

Nesta sexta-feira, os EUA vão anunciar quais as sanções que irão aplicar contra à Rússia, em consequência da morte de Navalny e da guerra na Ucrânia.



Alexei Navalny morreu a 16 de fevereiro, numa prisão na Sibéria. Ainda não são conhecidas as causas da morte, contudo a comunidade internacional foi consensual em condenar o regime de Vladimir Putin como o principal responsável.