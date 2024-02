Conselho de Notícias da RTVE demite-se após polémica com jornalista e Sánchez

"Por mais que queiramos ter um tom leve e alternativo pensado para um público jovem, acreditamos que qualquer conteúdo que tenha a marca RTVE deve obedecer aos padrões de qualidade e neutralidade estabelecidos no livro de estilo da RTVE e no âmbito do Estatuto da Informação, especificamente os artigos 8 e 9, que os profissionais conhecem bem", refere em comunicado o Conselho.

Porém, para o conselho, a pior intervenção foi quando Ines Hernand, num breve encontro com Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, gritou: "Você é um ícone, presidente, amamo-lo!", após o chefe de governo admitir que "adorou" o filme The Snow Society.

De acordo com um comunicado do Conselho, Santiago Riesco, um dos membros, já tinha apresentado a sua demissão há uns dias atrás por "motivos pessoais", mas os outros dois membros, o presidente Óscar López Canencia e Alejandro Vega, preferiram esperar até esta quinta-feira para "ouvirem os colegas da RTVE Play em assembleia".

Fazer uso de um "tom bajulador para com um presidente do Governo não tem lugar na rádio e televisão pública, que é de todos".

Ines Hernand respondeu rapidamente às acusações na rede social X (antigo Twitter) afirmando: "Dedico-me ao entretenimento e, honestamente, estou feliz por estar a cumprir o meu papel."

Também Pedro Sánchez veio em defesa da jornalista, igualmente na rede social X, onde partilhou um vídeo de Hernand a descrever vários participantes dos prémios como "ícones". O primeiro-ministro escreveu: "Inês Hernand, você é de facto um ícone."

Na carta de demissão, o antigo presidente do Conselho, Alejandro Vega, manifestou a sua "profunda preocupação" com "a direção" onde estão a ser feitos os conteúdos da RTVE Play.

Já Óscar López escreveu: "Estou na RTVE há 16 anos, e em dez deles fiz parte do Conselho de Administração. Vivenciei momentos de todas as cores; sem dúvida, o mais amargo foi a mal chamada fusão com o noticiário da TVE, que nada mais foi do que a atomização da web e o seu fim como a conhecíamos e concebíamos."

"Essa separação, que a princípio sonhávamos que não diminuiria a força da nossa redação como coletivo, acabou por ser consumada como definitiva e virou quase um divórcio. Pelo menos, um divórcio do atual conselho", continua. "Pode ser que esta distância entre o conselho e a redação tenha sido por minha causa, que a minha ideia esteja ultrapassada, e que seja o momento de deixar entrar sangue novo para revitalizar uma organização que, até hoje, está murcha. Vou deixar a vocês decidir qual Conselho de Notícias querem e quem querem que o lidere."