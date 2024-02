Ursula von der Leyen é a única candidata a cabeça de lista do PPE

O Partido Popular Europeu (PPE) divulgou hoje que a candidatura de Ursula von der Leyen a cabeça de lista para presidente da Comissão Europeia foi a única recebida, tendo o prazo acabado esta quarta-feira.

O presidente do PPE, Manfred Weber, recebeu apenas uma carta de nomeação - do partido democrata-cristão alemão CDU - indicando a atual chefe do executivo comunitário para a posição de cabeça de lista ('Spitzenkandidat') do partido europeu para a recondução no cargo, segundo um comunicado.