Piloto russo que desertou foi assassinado em Espanha

Maxim Kuzminov, um piloto russo que desertou em agosto com o seu helicóptero para se entregar ao exército ucraniano, foi encontrado morto na semana passada em Alicante, Espanha, adiantou esta terça-feira o jornal ucraniano Kyiv Post.

O corpo foi encontrado pela Guarda Civil em La Vila Joiosa (Alicante) com seis balas, juntamente com documentação falsa que o identificava como cidadão ucraniano. As autoridades espanholas suspeitaram da legitimidade dos documentos, e, mais tarde, confirmaram a identidade de Kuzminov.

As autoridades foram alertadas por um vizinho, a 13 de fevereiro. Os suspeitos do crime fugiram num carro, que foi encontrado mais tarde destruído pelo fogo.

A deserção do militar russo, anunciada em setembro, foi negociada em troca de dinheiro e proteção por parte dos serviços militares ucranianos, que o contactaram.

As autoridades em Kiev ofereceram ajuda ao cidadão e à sua família desde que foi notificado o seu desaparecimento, em agosto, quando escapou da base militar de Kharkiv, onde se encontrava.

Fontes da Embaixada da Ucrânia em Espanha afirmaram tomar conhecimento do caso "através da imprensa", sem esclarecer se Kuzminov tinha algum tipo de proteção no país, e alegando que não tinham conhecimento prévio da presença do militar russo em Alicante.