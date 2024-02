Milhares de agricultores e centenas de tratores no centro de Madrid

Milhares de pessoas ao lado de centenas de tratores estão esta quarta-feira a manifestar-se nas ruas do centro de Madrid contra políticas e regulamentos europeus para a agricultura, com críticas também ao Governo de Espanha.

Segundo as autoridades, foi permitida a entrada no centro de Madrid de 500 tratores, que desde o início da manhã confluíram para a cidade em cinco colunas oriundas de diversas localizações em redor da capital espanhola.

O ponto de encontro dos tratores foi a Porta de Alcalá, um dos símbolos de Madrid e onde também desde o início da manhã se foram concentrando agricultores, que chegaram à cidade em autocarros.

Com coletes amarelos refletores, chocalhos, apitos, vuvuzelas, bandeiras de Espanha e cartazes, os agricultores criticam "a asfixia" dos regulamentos europeus e aquilo que consideram ser a passividade do Governo espanhol perante a burocracia e regras a que estão sujeitos.

"Amnistia para o campo, não burocracia", "não somos a Espanha esvaziada, somos a Espanha abandonada", "se o campo não produz, a cidade não come", lê-se em alguns dos cartazes e faixas empunhados pelos agricultores ou colocados nos tratores.

Segundo a convocatória da manifestação, permitida pelas autoridades, tratores e agricultores a pé farão ao início da tarde uma marcha até ao Ministério da Agricultura, na rotunda de Atocha, onde também se foram concentrando centenas de pessoas ao longo da manhã.

A rotunda da Porta de Alcalá está cortada desde o início da manhã pelos manifestantes e a Câmara Municipal de Madrid afirmou haver complicações com o trânsito e os transportes públicos no centro da cidade por causa do protesto, incluindo 127 linhas de autocarro com perturbações ou suspensas.

A manifestação foi convocada pela associação União de Uniões, que acusou as autoridades de terem vetado o acesso a Madrid a pelo menos 800 tratores porque havia 1.500 veículos preparados para participar no protesto.