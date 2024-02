Chefes da diplomacia do G20 no Rio de Janeiro para debater "os temas mais urgentes"

Os chefes da diplomacia das 20 maiores economias do Mundo reúnem-se, a partir desta quarta-feira, na cidade brasileira do Rio de Janeiro, no meio da polémica gerada pelas declarações do Presidente do Brasil sobre o Estado de Israel.

Israel considerou Lula da Silva 'persona non grata' depois do chefe de Estado brasileiro ter comparado, no fim de semana, as ações israelitas em Gaza ao Holocausto cometido pelos nazis contra os judeus, tendo o Governo brasileiro assegurado, terça-feira, que esta polémica não vai contaminar os encontros do G20.

Estes serão dominados pela resolução de conflitos internacionais e pela reforma das instituições de governança global, encontrando-se a situação no Médio Oriente e a ofensiva russa na Ucrânia "entre os temas mais urgentes", salientou a diplomacia brasileira.

Dentre os principais nomes confirmados estão o secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken, que se encontra em Brasília e que se reunirá quarta de manhã com Lula da Silva, o chanceler russo, Sergei Lavrov, e o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell.

Como convidados, participam o chefe da diplomacia de Portugal, João Gomes Cravinho, o secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), Zacarias da Costa, e o ministro de Estado para a Coordenação Económica de Angola, José de Lima Massano.