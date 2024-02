Corpo de Navalny só deve ser entregue à família daqui a 14 dias

O corpo de Alexei Navalny, que morreu na sexta-feira, só deverá ser entrege à sua mãe daqui a 14 dias, devido a um pedido de "análise química" feita pelas autoridades russas.

A informação foi confirmada pelo porta-voz da família do opositor de Vladimir Putin, nas redes sociais.

Esta segunda-feira, a mulher de Alexei Navalny acusou Vladimir Putin de matar o marido e "estar à espera que o veneno novichok saia do corpo" antes de o entregar à família.

Nos últimos dias, a Rússia tem negado aos familiares acesso ao corpo do opositor do regime do Kremlin. Numa mensagem em vídeo, divulgada nas suas redes sociais, Yulia Navalnaya afirma que Putin matou o marido.

"Sabemos exatamente o porquê de Putin ter matado o Alexei [Navalny] há três dia. Brevemente, iremos contá-lo. Vamos descobrir mais sobre quem cometeu este crime e como. Teremos nomes e vamos mostrar as caras", prometeu.

O opositor russo e adversário número um do Presidente Vladimir Putin morreu sexta-feira aos 47 anos na prisão do Ártico, na região de Yamal, onde cumpria uma pena de 19 anos.

A sua mãe, Lyoudmila Navalnaïa, foi para esta remota colónia penal no sábado, com um advogado.

A família e outras pessoas próximas de Alexei Navalny acusaram as autoridades russas de tentarem "apagar o rasto" dos "assassinos" ao recusarem entregar o corpo do opositor russo.