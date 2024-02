Antony Blinken chega ao Brasil para se encontrar com o Lula da Silva

O secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, chega, esta terça-feira, ao Brasil para se encontrar com o Presidente brasileiro e participar da reunião dos chefes da diplomacia do G20, com os olhos postos nos conflitos e crises internacionais.

Blinken estará hoje e quarta-feira em Brasília, onde deverá encontrar-se com o Presidente brasileiro, Lula da Silva, para resolver "questões bilaterais e globais", esclareceu em comunicado a diplomacia norte-americana, numa altura de tenções diplomáticas entre o Brasil e Israel, que considerou Lula da Silva 'persona non grata' depois do chefe de Estado brasileiro ter comparado as ações israelitas em Gaza ao Holocausto cometido pelos nazis contra os judeus.

No encontro entre Lula da Silva e Blinken deverá estar em cima da mesa a questão da Venezuela, depois de a justiça venezuelana ter confirmado a desqualificação da candidata presidencial da oposição, María Corina Machado, e de Caracas ter expulsado o gabinete dos direitos humanos da ONU.

De seguida, Antony Blinken vai para o Rio de Janeiro para se encontrar com os chefes da diplomacia das 20 maiores economias mundiais, onde o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergey Lavrov, também deverá marcar presença, antecipou à Lusa fonte do Governo brasileiro.