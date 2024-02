Mulher de Navalny acusa Putin de "estar à espera que veneno saia do corpo" do marido

A mulher de Alexei Navalny acusou Vladimir Putin de matar o marido e "estar à espera que o veneno novichok saia do corpo" antes de o entregar à família.

Nos últimos dias, a Rússia tem negado aos familiares acesso ao corpo do opositor do regime do Kremlin. Numa mensagem em vídeo, divulgada nas suas redes sociais, Yulia Navalnaya afirma que Putin matou o marido.

"Sabemos exatamente o porquê de Putin ter matado o Alexei [Navalny] há três dia. Brevemente, iremos contá-lo. Vamos descobrir mais sobre quem cometeu este crime e como. Teremos nomes e vamos mostrar as caras", prometeu.

Yulia Navalnaya acusa o Kremlin não só de querer matar Navalny, mas também "matar a nossa esperança, a nossa liberdade e o nosso futuro". No entanto, garante "não ter medo" e promete "continuar o trabalho de Navalny" por uma "Rússia livre, pacífica e feliz".

"Peço que juntem-se a mim. Para partilharem não só o luto e a dor, mas a fúria e o ódio por quem atreveu-se a matar o nosso futuro. Não há vergonha em fazer pouco. Há vergonha em não fazer nada e permitir que eles vos assustem", defendeu, ainda.