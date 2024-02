Israel declara Lula "persona non grata" depois de equiparar ataques em Gaza ao Holocausto

O ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel disse esta segunda-feira que Lula da Silva é "persona non grata" até pedir desculpas pelos comentários em que equiparou os ataques israelitas em Gaza a um "genocídio" comparável ao Holocausto.

No seu perfil na rede social X (antigo Twitter), Israel Kataz fez uma publicação em português para acusar o Presidente do Brasil de um "grave ataque antissemita que profana a memória dos que foram mortos no Holocausto".

"Não perdoaremos, nem esqueceremos - em meu nome e em nome dos cidadãos de Israel, declarei ao presidente Lula que ele é uma persona non grata em Israel até que ele se desculpe e reconsidere suas palavras", lê-se.

Na cimeira da União Africana, em Adis Abeba, na Etiópia, este fim de semana, Lula da Silva defendeu que o que "está a acontecer na Faixa de Gaza não é uma guerra, é um genocídio. O que está a acontecer na Faixa de Gaza com o povo palestiniano já aconteceu quando Hitler decidiu matar os judeus".

O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, já tinha acusado o chefe de Estado do Brasil de "trivializar o Holocausto".