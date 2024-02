Tribunal confirma vitória de Bukele nas presidenciais de El Salvador

O Tribunal Supremo Eleitoral (TSE) de El Salvador ratificou a vitória do Presidente, Nayib Bukele, nas presidenciais deste mês, com 84,6% dos votos.

O TSE divulgou, no sábado, nas redes sociais do TSE, o documento assinado pelos cinco magistrados do órgão que ratificaram os resultados finais da eleição do Presidente e vice-Presidente, Félix Ulloa, do partido Novas Ideias, para o período 2024-2029, em El Salvador.

De acordo com os resultados oficiais, o Nuevas Ideas obteve um total de 2.700.725 votos (84,6%), a Frente Farabundo Martí de Libertação Nacional (FMLN) 204.167 (6,40%) e a Aliança Republicana Nacionalista (Arena) 177.881 (5,57%).

A taxa de participação foi de 52,60%.

Bukele torna-se assim o primeiro Presidente de El Salvador a ser reeleito, desde que o país saiu de uma ditadura militar de décadas e entrou na democracia.

No entanto, legalmente será o primeiro de dois mandatos possíveis, depois de uma polémica alteração, em 2021, de um critério de interpretação da Constituição.