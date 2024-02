Nikki Haley ataca Trump por silêncio sobre Navalny

"O facto de ele não dizer nada sobre Navalny [mostra] que ou está do lado do [presidente russo Vladimir] Putin e acha que não há problema em matar os seus oponentes políticos, ou simplesmente pensa que não é um assunto importante", disse Haley em declarações ao canal de televisão ABC.

Nikki Haley, antiga embaixadora nas Nações Unidas durante a administração Trump (2017-2021) e ex-governadora da Carolina do Sul, onde se realizarão as primárias republicanas a 24 de fevereiro, também criticou as declarações de Trump sobre a NATO, considerando "que provocam arrepios na espinha".

No passado fim de semana, Donald Trump disse que se for reeleito Presidente encorajaria a Rússia a invadir os países com menores contribuições para a NATO ou que ainda não atingiram os 2% do Produto Interno Bruto (PIB) na área da Defesa.

Durante um comício na Carolina do Sul, o antigo chefe de Estado norte-americano relatou uma história que alegadamente teve com o homólogo de um país da NATO, que não identificou, que o confrontou sobre a ameaça de não defender os Estados-membros que não cumprissem com as metas estabelecidas.

"Um dos presidentes de um grande país levantou-se e disse: 'Bem, senhor, se não pagarmos e formos atacados pela Rússia, vai defender-nos?", relatou Donald Trump.

E terá respondido: "Não, não vou proteger-vos mais. Aliás, vou encorajá-los [aos russos] a fazerem o que quiserem. Vocês têm de pagar as vossas dívidas", completou.