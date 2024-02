Netanyahu diz que exigências do Hamas sobre reféns são "alucinantes"

O primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, defendeu este sábado que as exigências do grupo Hamas para a libertação dos reféns são "alucinantes" e reiterou a intenção de invadir Rafah, no extremo sul de Gaza.

"As exigências do Hamas são alucinantes (...). Não podemos aceitar isso. Mas quando o Hamas abandonar estas exigências alucinatórias seremos capazes de avançar nas negociações", disse Netanyahu num discurso televisionado.

O líder político do grupo islamita Hamas, Ismael Haniye, tinha dito, horas antes, que não aceitará qualquer troca de reféns israelitas por prisioneiros palestinianos se o Exército de Israel não se retirar de Gaza e terminar as hostilidades.

"A resistência não aceitará nada que não inclua a cessação completa da agressão, a retirada do exército de ocupação da Faixa", disse Haniye num comunicado.

Netanyahu continua a insistir na pressão total sobre o Hamas até que todos os reféns sejam libertados e o grupo palestiniano seja erradicado.