Israel diz que derrotou batalhão de Khan Yunis do Hamas

O ministro da Defesa de Israel, Yoav Gallant, anunciou este domingo que o país derrotou o batalhão do Hamas de Khan Yunis, após dois meses e meio de conflitos naquela cidade do sul de Gaza.

"O batalhão de Khan Yunis do Hamas foi derrotado e não opera mais como uma entidade militar", disse Yoav Gallant, depois de avaliar a situação com o chefe do comando sul das Forças de Defesa de Israel, major-general Yaron Finkelman.

Khan Yunis era um dos principais redutos do Hamas e o centro do poder de Yahya Sinwar, líder do movimento islamita dentro do enclave.

Segundo o ministro da Defesa israelita, o Hamas procura agora substituir Sinwar.

Sinwar é considerado por Israel o arquiteto do ataque sem precedentes em 07 de outubro do movimento islamita palestiniano Hamas no sul do Israel, que retaliou.

Território palestiniano ocupado por Israel há mais de 50 anos e governado pelo Hamas desde 2007, Gaza é agora o epicentro do conflito que opõe o país ao Hamas e que já matou cerca de 30 mil pessoas, a maioria civis, segundo o movimento islamita palestiniano, considerado uma organização terrorista por Israel, Estados Unidos e União Europeia.

A guerra causou a morte a mais de 1.160 pessoas, a maioria civis, de acordo com uma contagem da agência France-Presse (AFP), a partir de dados oficiais israelitas.

Em represália, Israel lançou uma ofensiva na Faixa de Gaza que fez 28.775 mortos, na grande maioria civis, segundo o mais recente balanço, divulgado na sexta-feira pelo Ministério da Saúde do Hamas.